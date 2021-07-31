وافتتح ايريك بايلي التسجيل للمنتخب الإيفواري بهدف أحرزه في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل داني أولمو في الدقيقة 30.

وأهدر المنتخب الإيفواري فرصة حقيقية للتأهل إلى نصف النهائي عندما سجل ماكس آلان جاردل الهدف الثاني في الدقيقة 90+1، قبل أن يتعادل رفائيل مير فيسينتي في الدقيقة 90+3 لتصل المباراة إلى الوقت الإضافي.

وسيطر لاروخا الأولمبي تماما على الشوطين الإضافيين إذ سجل ميكيل اويارزابال الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 98، قبل أن يعود نجم اللقاء رفائيل مير ويسجل هدفين في الدقيقتين 117 و102 + 1.

وضرب المنتخب الإسباني موعداً مع نظيره الياباني المستضيف في نصفَ النهائي.

وصعد المنتخب الياباني إلى المربع الذهبي عقب فوزه بركلاتِ الترجيح على نظيره النيوزيلندي، بعد مباراةٍ انتهت أشواطُها الأصلية والإضافية، بالتعادل السلبي

محاولاتُ المنتخبين من أجل الوصول إلى الشباك لم تُكلل بالنجاح على امتداد ِ الأشواط الأربعة، ليتم الاحتكام إلى ركلاتِ الترجيح التي ابتسمت لليابانيين بأربع ركلات لاثنتين.

