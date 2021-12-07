المقاطعة التي أعلنها البيت الأبيض علل سببها لسجل الصين السيئ في مجال حقوق الانسان. هذا وأكدت الإدارة الأمريكية أنها لن تمنع الرياضيين الأميركيين من المشاركة في المسابقات.

وجاء هذه القرار بعدما أمضت الإدارة الأميركية أشهراً عدة في محاولة التوصل إلى الموقف الأنسب حيال الأولمبياد الشتوي. وفي المقابل نددت الصين بالقرار الذي وصفته بالمتحيز.

كما اتخذت نيوزلندا قراراً مشابها، بإعلانها عدم إرسال أي دبلوماسي إلى الدورة الأولمبية لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، إضافة إلى قضايا حقوق الإنسان. وأكد نائب رئيسة الوزراء أن القرار تم اتخاذه منذ أكتوبر الماضي.

من جهته وبعد الإعلان الأمريكي صرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بأن بلاده ستتعامل مع هذه المسألة بناءً على مصالحها الوطنية.

