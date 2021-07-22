وتمكن الفراعنة من الصمود أمام أسينسيو ورفاقه، وأجبروهم على التعادل دون أهداف اليوم الخميس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في منافسات كرة القدم للرجال ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية.

ولعب الكابتن شوقي غريب بخطة متحفظة إلى حدٍّ ما للحد من خطورة نجوم إسبانيا أسينسيو وبيدري وأولمو وغيرهم.

وتعد نقطة التعادل مهمة جداً في مشوار المنتخب المصري، وجعلته يتساوى مع إسبانيا خلف أستراليا التي فاجأت الأرجنتين بالفوز عليها بهدفي والس (14) والبديل تيليو (80) .

وعانى منتخب الأرجنتين من طرد فرانشيسكو أورتيغا عقب تلقيه الإنذار الأصفر الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).