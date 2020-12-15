أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستنطلق من محافظة فوكوشيما الواقعة شمال شرق اليابان في أذار/مارس المقبل، وذلك رغم استمرار المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتطلق اللجنة المنظمة مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 أذار/مارس من مركز تدريب كرة القدم في فوكوشيما "جي فيلدج"، والذي كان قد استخدم في عام 2011 خلال التعامل مع كارثة محطة الطاقة النووية "فوكوشيما دايتشي".

وكان من المفترض أن تنطلق مسيرة الشعلة الأولمبية من الموقع نفسه في 26 أذار/مارس 2020، لكن اللجنة الأولمبية الدولية والسلطات اليابانية قررت قبل ذلك الموعد بيومين، تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي جائحة كورونا.

وستغطي مسيرة الشعلة الأولمبية 859 بلدية في جميع المحافظات الــ47 باليابان وذلك على مدار 121 يوما، قبل إيقاد المرجل الأولمبي في الاستاد الوطني بالعاصمة طوكيو في 23 تموز/يوليو.

وذكرت اللجنة المنظمة أن تفاصيل مسيرة الشعلة سيجرى الإعلان عنها في منتصف شباط/فبراير المقبل.

وتدرس اللجنة المنظمة عددا من تدابير الوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا خلال مسيرة الشعلة من أجل ضمان إقامة فعالية آمنة.