وفي حفل أقيم في قصر الإليزيه تم تكريم جميع الفائزين بالميداليات وقد اعتبر ماكرون أن النتائج الإجمالية لم تكن على قدر المستوى الذي كانت تسعى إليه فرنسا مطالبا كل الرياضيين الذين سيمثلون البلاد على أرضهم في أولمبياد وبارالمبياد باريس بالتحضير جيدا وبذل مجهود مضاعف، ولفت ماكرون أنه من الضروري الوقوف خلف كل الرياضيين ودعمهم من أجل تقديم الأفضل.

يذكر أن الفريق الأولمبي الفرنسي عاد من اليابان بمجموع ثلاث وثلاثين ميدالية بينها عشر ذهبيات لتحتل فرنسا المركز الثامن فيما كان ترتيبها في المركز الرابع عشر في الألعاب البارالمبية بمجموع أربع وخمسين ميدالية.

