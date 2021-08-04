وفاز لوبيز على البريطاني بنيامين ويتاكر بالنقاط 4-1 في وزن (75-81 كلغ).
وكان لوبيز انتصر على جميع منافسيه في دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي بنتيجة واحدة بالنقاط 5-0.
وسبق لصاحب الـ26 عاماً الفوز بذهبية في أولمبياد ريو دي جانييرو 2016.
وفاز لوبيز على البريطاني بنيامين ويتاكر بالنقاط 4-1 في وزن (75-81 كلغ).
وكان لوبيز انتصر على جميع منافسيه في دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي بنتيجة واحدة بالنقاط 5-0.
وسبق لصاحب الـ26 عاماً الفوز بذهبية في أولمبياد ريو دي جانييرو 2016.
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