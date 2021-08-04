وفاز لوبيز على البريطاني بنيامين ويتاكر بالنقاط 4-1 في وزن (75-81 كلغ).

وكان لوبيز انتصر على جميع منافسيه في دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي بنتيجة واحدة بالنقاط 5-0.

وسبق لصاحب الـ26 عاماً الفوز بذهبية في أولمبياد ريو دي جانييرو 2016.