وحل كولستروم أولاً بعد أن قطع المسافة في زمن قدره ساعتان وستٌ وثلاثون دقيقة وأربع عشرة ثانية، ليتوج ببطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته تاركاً الميدالية الفضية لصاحب المركز الثاني الإسباني ألفارو مارتين، فيما كانت برونزية السباق من نصيب إسبانيا كذلك عبر ميغيل آنخيل لوبيث الذي جاء ثالثاً.

ولدى السيدات، حققت الإكوادورية اليافعة غليندا موريخون ذهبية السباق، بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره ساعتان وثمانٌ وأربعون دقيقة وثلاث وثلاثون ثانية، تبعتها الصينية ماو كو لي في المركز الثاني لتنال الميدالية الفضية فيما حلت البولندية كاتارينا دجيـبلو في المركز الثالث.

