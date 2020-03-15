وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الاجتماع الهاتفي سيعقد الثلاثاء عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت غريتنتش، ويهدف إلى "اطلاع الاتحادات الدولية على الوضع وكذلك اللجان الأولمبية الوطنية والرياضيين".

وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية "ستقيّم الإجراءات المتخذة" للاستجابة لعواقب أزمة فيروس كورونا المستجد "وستتاح للاتحادات فرصة طرح الأسئلة".

من جهة أخرى قال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة فرانس برس إن اللجنة الأولمبية الدولية "تجري حواراً منتظماً مع جميع الشركاء الأولمبيين وتطلعهم بانتظام على الوضع".

وفي الوقت الذي تم فيه تأجيل أو إلغاء العديد من الأحداث الرياضية الدولية، وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الجمعة بأن الدورة ستقام في موعدها المحدد في طوكيو على رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال باخ الخميس إن اللجنة الأولمبية الدولية ستتبع توصيات منظمة الصحة العالمية حول إلغاء أو تأجيل الدورة المحتمل. غير أنه أقر بوجود "مشاكل جدية في المسابقات التأهلية" في ظل إلغاء العديد منها في ظل القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

ومن المتوقع أن تكون مسألة التصفيات المؤهلة للألعاب في صلب الاجتماع الهاتفي في حين أن تنظيم العديد من المسابقات التأهيلية لا يزال معلقاً.

وكان باخ أعلن مطلع آذار/مارس الحالي، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستبدي "مرونة" في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وشجع "جميع الرياضيين على مواصلة استعداداتهم للدورة".