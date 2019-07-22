وذكر كواتيس أنهم تلقوا ردود فعل إيجابية من الاتحادات الرياضية المختلفة، بخصوص الفعاليات التجريبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.
كواتيس يبدي سعادته بتجهيزات مدينة طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية
أبدى نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جون كواتيس سعادته بتجهيزات مدينة طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل.
وذكر كواتيس أنهم تلقوا ردود فعل إيجابية من الاتحادات الرياضية المختلفة، بخصوص الفعاليات التجريبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية.
مقابلات القناة الأولمبية