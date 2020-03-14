الدورات كانت مقررة خلال الشهر الجاري بالنسبة للسيدات (20-22 مارس/أذار) والشهر المقبل (17-19 أبريل/نيسان) بالنسبة لمنافسات الرجال.

وأكد الاتحاد أنه اتخذ هذه التدابير حفاظا على صحة و سلامة كل المشاركين والتي تعتبر من الأولويات القصوى بالنسبة له.