الدورات كانت مقررة خلال الشهر الجاري بالنسبة للسيدات (20-22 مارس/أذار) والشهر المقبل (17-19 أبريل/نيسان) بالنسبة لمنافسات الرجال.
وأكد الاتحاد أنه اتخذ هذه التدابير حفاظا على صحة و سلامة كل المشاركين والتي تعتبر من الأولويات القصوى بالنسبة له.
الدورات كانت مقررة خلال الشهر الجاري بالنسبة للسيدات (20-22 مارس/أذار) والشهر المقبل (17-19 أبريل/نيسان) بالنسبة لمنافسات الرجال.
وأكد الاتحاد أنه اتخذ هذه التدابير حفاظا على صحة و سلامة كل المشاركين والتي تعتبر من الأولويات القصوى بالنسبة له.
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