المنتخب البرازيلي فرض أفضليته في الأشواط الثلاثة، حيث تفوق في الأول بهدفين دون مقابل وفي الثاني بأربعة أهداف لإثنين وفي الثالث بثلاثة أهداف لواحد، ليتوج بالميدالية الذهبية.

فيما كان المركز الثالث من نصيب إيران بعد فوزها بركلات الترجيح على إيطاليا.