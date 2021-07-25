النصف الأول من المباراة شهد أفضلية للمنتخب الأميركي الذي تقدم في الربعين الأول والثاني 45 نقطة نظير 37 بفضل تألق نجومه ككيفن دورانت.

لكن المنتخب الفرنسي عاد بقوة في الربع الثالث ليتقدم في نهايته في النتيجة بفارق ست نقاط

ورغم محاولات رجال المدرب المخضرم بوبوفيتش للعودة، تمكن رفاق إيفان فيرنييه من حسم اللقاء لمصلحتهم بفارق سبع نقاط

وكرّرت فرنسا نتيجتها الطيبة أمام الأميركيين، بعد التفوّق عليهم في ربع نهائي مونديال 2019 بنتيجة 89-79، قبل خروجها لاحقا أمام الأرجنتين التي حلت وصيفة لإسبانيا.

وشكّلت المباراة الافتتاحية إعادة لنهائي أولمبياد سيدني 2000 وأولمبياد لندن 1948، عندما خرج المنتخب الأميركي فائزًا مرتين فيما يبقى أفضل سجل للمنتخب الفرنسي الوصافة في هاتين المناسبتين.

وبحال فوزها الأربعاء على تشيكيا التي تغلّبت على إيران 84-78، ستضمن فرنسا تأهلها إلى ربع النهائي، علما بأن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل إلى دور الثمانية مع أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وقال إيفان فورنييه لاعب المنتخب الفرنسي والدوري الأميركي للمحترفين بعد الفوز: "حاولت أن أكون شرسا، كلاعب في دوري أن بي ايه أعرف اللاعبين الذين أواجههم. تعيّن علي أن أظهر للفريق كيف نهاجمهم".

في الشوط الأول، تخلف المنتخب الفرنسي بفارق عشر نقاط 35-45.

لكن بعد العودة من غرف الملابس، ضبط الفرنسيون دفاعهم ووجدوا الحلول الهجومية، ففرضوا تقدماً في الربع الثالث بلغ 25-11.

وسمح جرو هوليداي، المنتشي من تتويجه بلقب "أن بي ايه" مع ميلووكي باكس الاسبوع الماضي، بتقدّم الولايات المتحدة 69-63 في الربع الأخير.

"التركيز ساعدنا"

لكن تألق ناندو دي كولو (13 نقطة) وقطع الكرات بالإضافة إلى ثلاثية من نيكولا باتوم في الثواني الأخيرة، ساهم في تحقيق فرنسا الفوز.

وكان هوليداي أفضل مسجل لدى الخاسر مع 18 نقطة و7 متابعات، واضاف بام أديبايو 12 نقطة و10 متابعات وداميان ليلارد 11 نقطة.

علّق دي كولو على فوز فريقه "هذا جيد، نتيجة جيدة. لم ينته الأمر، ليست سوى البداية، لدينا مباراة كبيرة أخرى ستأتي قريبا".

تابع "الاستعداد للألعاب الأولمبية ليس سهلا أبداً، هذه الليلة ساعدنا التركيز كثيراً".

خسارة إيران أمام جمهورية التشيك

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة عينها، سجل محمد جمشيدي 16 نقطة لإيران، بطلة آسيا 3 مرات، لم تكن كافية لتجنيب بلاده الخسارة أمام جمهورية التشيك التي سجل لها باتريك أودا 16 نقطة.

أستراليا تتفوق على نيجيريا

وفي المجموعة الثانية، تفوقت أستراليا على نيجيريا 84-67، في مباراة سجل فيها باتي ميلز، لاعب سان أنطونيو سبيرز في دوري "أن بي ايه"، 25 نقطة للفائز، فيما كان أوبي إيميغانو الأفضل لدى المنتخب الإفريقي مع 12 نقطة.

وتفوقت إيطاليا على ألمانيا 92-82، حيث سجّل للفائز سيموني فونتيكيو 20 نقطة وللخاسر ماودو لو 24 نقطة.

وفي الجولة المقبلة، تلعب ألمانيا مع نيجيريا الأربعاء وإيطاليا مع أستراليا.

وفي المجموعة الثالثة، تلعب الاثنين الأرجنتين وصيفة أولمبياد أثينا 2004، مع سلوفينيا بطلة أوروبا عام 2017، وإسبانيا بطلة العالم عام 2019 وحاملة برونزية 2016 مع إيطاليا.

ويعتبر المنتخب الأرجنتيني الوحيد الى جانب يوغوسلافيا (1980) والاتحاد السوفياتي (1972 و1988) الذي نجح في كسر هيمنة الولايات المتحدة المتوجة بجميع النسخ الأخرى منذ العام 1936.

واحتكر المنتخبان الأميركي (2010 و2014) والإسباني (2006 و2019) آخر أربعة ألقاب من كأس العالم، وسيأمل منتخب "لا روخا" الإفادة هذه المرة من تواجد تشكيلة يغيب عنها الكثير من النجوم لتحقيق ثأره.

