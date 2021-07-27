أحرزت الأسترالية كايلي ماكيون ذهبية 100 م ظهرًا الثلاثاء محققتاً رقماً أولمبياً جديداً بعدما قطع السباق خلال 57.47 ثانية متفوقةً على الكندية كايلي ماس 57.72 فيما ذهبت البرونزية للأميركية ريغان سميث 58.05.

تألق بريطاني

وتوّج السباح البريطاني توم دين بذهبية 200 م حرة في سباق غاب عنه الصيني سون يانغ بسبب الإيقاف.



وبعدما كان متأخرًا مطلع السباق، سجّل دين (21 عامًا) زمنًا قدره 1:44.22 دقيقة متقدمًا على مواطنه دانكن سكوت بفارق 4 بالمئة من الثانية فقط، والبرازيلي فرناندو شيفر بفارق 44 بالمئة من الثانية.

خيبة أميركية

وخابت آمال أميركا في سباق 100 م ظهراً للرجال بعد الاكتفاء بالبرونزية.

وذهبت الذهبية للسباح يغفيني ريلوف الذي يلعب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية وبزمن قدره 51.98 ثانية (رقم أوروبي) وتلاه مواطنه كليمنت كولسنيكوف (52.00) فيما اكتفت أميركا بالبرونزية عبر ريان مورفي 52.19.

ليديا تعوّض

ونالت الأميركية ليديا جاكوبي ذهبية 100 م صدرًا بعد سباق مثير حتى الأمتار الأخيرة لتخطف المركز الأول من الجنوب أفريقية تاتيانا.

وقطعت الأميركية جاكوبي السباق خلال 1.04.95 دقيقة تلتها صاحبة الفضية، السباحة الجنوب إفريقية تاتيانا شونميكر 1.05.22 ومن ثم الأميركية الأخرى الأميركية ليلي كينغ 1.05.54.