لويس البالغ 58 عاماً أكد أنّ الشيء المهم بالنسبة لرياضيي ألعاب القوى هو التحضير المُستمر والتدرب بشكل مستمر وهو ما لا يتوفر حالياً.



لويس أشار إلى غياب الروح التنافسية لدى رياضيي ألعاب القوى نظراً لتوقف المنافسات والبطولات الأمر الذي سيؤثر سلباً على استعدادهم للأولمبياد.



واقترح كارل لويس تأجيل الأولمبياد سنتين على أن تُقام في السنة ذاتها التي تشهد الألعاب الشتوية ويمكن وصف العام حينها بعام الأولمبياد.