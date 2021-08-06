عمرو فهمي - يوكوهاما

وتقام المباراة على ملعب يوكوهاما الذي سبق واحتضن نهائي كأس العالم عام 2002، ما يعتبر فألاً حسناً للبرازيل التي توجت حينها بلقبها العالمي الخامس.



وتحمل البرازيل ذهبية دورة ريو ٢٠١٦ الماضية بعدما كسرت نحسا أوليمبيًا جعلها تعجز عن التتويج باللقب من قبل حيث تنوعت ميدالياتها السابقة بين الفضة والبرونز، فيما فازت إسبانيا بذهبيتها الوحيدة حين استضافت الأوليمبياد في برشلونة عام ١٩٩٢.



وتلقى المنتخب البرازيلي نبأ ساراً بعودة مهاجمه ماتيوس كونيا عن التدريبات بعدما أبعدته الإصابة عن لقاء المكسيك في نصف النهائي والذي حسمه السليساو بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.



وتعول البرازيل في حملتها للاحتفاظ بالذهبية على خبرة الظهير الأيمن داني ألفيس قائد الفريق، وقلب دفاع إشبيلية الإسباني جوزيه كارلوس بجانب الهداف ريتشارليسون.



في المقابل، تدخل إسبانيا المباراة بعد عودة لاعب الوسط داني سيبايوس إلى المران للمرة الأولى منذ إصابته أمام مصر بالدور الأول، ما يعني اقتصار قائمة الغيابات على المدافع داني منغيزا.



وبجانب تألق ماركو أسنسيو في نصف النهائي أمام اليابان حين سجل هدف المباراة في آخر لحظات الوقت الإضافي، تراهن إسبانيا على الخبرة التي اكتسبها ستة من لاعبيها جراء المشاركة مع المنتخب الأول في نهائيات يورو ٢٠٢٠ الشهر الماضي.



وتجدر الإشارة إلى أن الترشيحات قبل بدء الدورة كانت تصب في صالح تأهل إسبانيا والبرازيل إلى المباراة النهائية.



