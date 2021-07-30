مثل المنتخب القطري في المباراة شريف يونس وأحمد تيجان وانتهى الشوط الأول لصالح قطر 21-18 والثاني 21-17.
وضمن المنتخب القطري بذلك صدارة المجموعة الثالثة والصعود بالتالي إلى الدور ثمن النهائي والذي سيشهد إجراء قرعة مفتوحة بين جميع المنتخبات المتأهلة.
مثل المنتخب القطري في المباراة شريف يونس وأحمد تيجان وانتهى الشوط الأول لصالح قطر 21-18 والثاني 21-17.
وضمن المنتخب القطري بذلك صدارة المجموعة الثالثة والصعود بالتالي إلى الدور ثمن النهائي والذي سيشهد إجراء قرعة مفتوحة بين جميع المنتخبات المتأهلة.
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