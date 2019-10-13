المنتخب القطري الذي سيواجه نظيرَه الأسترالي في ربع النهائي أنهى الشوطَ الأول بالهدف الذهبي بواقع سبعَ عشرةَ نقطة لستَّ عشرة، قبل أن يبسط سيطرتَه على مجريات الشوط الثاني ليحسمَه بعشرين نقطة لعشر محققاً فوزَه الخامسَ توالياً.

