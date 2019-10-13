المنتخب القطري الذي سيواجه نظيرَه الأسترالي في ربع النهائي أنهى الشوطَ الأول بالهدف الذهبي بواقع سبعَ عشرةَ نقطة لستَّ عشرة، قبل أن يبسط سيطرتَه على مجريات الشوط الثاني ليحسمَه بعشرين نقطة لعشر محققاً فوزَه الخامسَ توالياً.
قطر تنهي منافسات المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بفوزها على إسبانيا 2 - 0
في منافسات كرة اليد للرجال أنهت قطر مبارياتِها بالعلامة الكاملة مؤكدةً صدارتَها للمجموعة الثانية في دورة الألعاب العالمية الشاطئية قطر 2019 بفوزها على إسبانيا بشوطين دون رد
المنتخب القطري الذي سيواجه نظيرَه الأسترالي في ربع النهائي أنهى الشوطَ الأول بالهدف الذهبي بواقع سبعَ عشرةَ نقطة لستَّ عشرة، قبل أن يبسط سيطرتَه على مجريات الشوط الثاني ليحسمَه بعشرين نقطة لعشر محققاً فوزَه الخامسَ توالياً.
القناة الأولمبية