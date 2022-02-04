الصينيات اللّواتي خسرن الجولة الإفتتاحية أمام التشيكيات بهدف لثلاثة عادلن النتيجة بعد أن كن متأخرات بهدفٍ دون رد أمام الدنماركيات، قبل أن يمنحن بلادهن التفوق بثلاثة أهداف، اثنان منها جاءا في الدقائق الأخيرة، لتحقق الصين فوزها الأولمبي الأول في المسابقة منذ عام ألفين وعشرة.
فوز مهم لسيدات الصين في هوكي الجليد
في الدور التمهيدي لهوكي الجليد، حققت سيدات الصين فوزهن الأول على حساب نظيراتهن الدنماركيات بثلاثة أهدافٍ لواحد في لقائهنّ عن المجموعة الثانية.
الصينيات اللّواتي خسرن الجولة الإفتتاحية أمام التشيكيات بهدف لثلاثة عادلن النتيجة بعد أن كن متأخرات بهدفٍ دون رد أمام الدنماركيات، قبل أن يمنحن بلادهن التفوق بثلاثة أهداف، اثنان منها جاءا في الدقائق الأخيرة، لتحقق الصين فوزها الأولمبي الأول في المسابقة منذ عام ألفين وعشرة.
تقارير إخبارية هوكي الجليد القناة الأولمبية