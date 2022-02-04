الصينيات اللّواتي خسرن الجولة الإفتتاحية أمام التشيكيات بهدف لثلاثة عادلن النتيجة بعد أن كن متأخرات بهدفٍ دون رد أمام الدنماركيات، قبل أن يمنحن بلادهن التفوق بثلاثة أهداف، اثنان منها جاءا في الدقائق الأخيرة، لتحقق الصين فوزها الأولمبي الأول في المسابقة منذ عام ألفين وعشرة.

