ولم يظهر الفريق الروسي بالمستوى المأمول خلال المباراة، خاصة أنه واجه منافسا لا يعتبر من المرشحين للحصول على إحدى الميداليات، وحالف الحظ فريق اللجنة الأولمبية الروسية في الهدف الوحيد الذي جاء قبل أقل من ثلاث ثوان على نهاية الفترة الأولى، حيث اصطدمت ضربة أنتون سليـبي شيف باثنين من لاعبي سويسرا، قبل أن تدخل المرمى.

