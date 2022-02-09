ولم يظهر الفريق الروسي بالمستوى المأمول خلال المباراة، خاصة أنه واجه منافسا لا يعتبر من المرشحين للحصول على إحدى الميداليات، وحالف الحظ فريق اللجنة الأولمبية الروسية في الهدف الوحيد الذي جاء قبل أقل من ثلاث ثوان على نهاية الفترة الأولى، حيث اصطدمت ضربة أنتون سليـبي شيف باثنين من لاعبي سويسرا، قبل أن تدخل المرمى.
فوز صعب للجنة الأولمبية الروسية على سويسرا
افتتح فريق اللجنة الأولمبية الروسية حملة الدفاع عن ذهبية الرجال لهوكي الجليد، بفوز صعب على سويسرا بهدف في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بيجين 2022 اليوم الأربعاء.
ولم يظهر الفريق الروسي بالمستوى المأمول خلال المباراة، خاصة أنه واجه منافسا لا يعتبر من المرشحين للحصول على إحدى الميداليات، وحالف الحظ فريق اللجنة الأولمبية الروسية في الهدف الوحيد الذي جاء قبل أقل من ثلاث ثوان على نهاية الفترة الأولى، حيث اصطدمت ضربة أنتون سليـبي شيف باثنين من لاعبي سويسرا، قبل أن تدخل المرمى.
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