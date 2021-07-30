وتمكن رفاق محمد أحمد من خطف انتصارهم الأول في المجموعة بعد ثلاث هزائم عقب مباراة قوية انتهت لصالحهم بفارق هدفين 32-30.

وكان أحمد أفضل مسجل للبحرين بسبعة أهداف من تسع محاولات، إلا أنّ الياباني موتوكي كان الأبرز بسبعة أهداف من سبع محاولات.

وانتهى الشوط الأول لصالح اليابان 17-16 لكن تألق الحارس محمد بنسبة تصديات وصلت إلى 27 بالمئة لعب دوراً بارزاً في الانتصار البحريني.

ورفعت البحرين رصيدها إلى نقطتين في المركز الخامس أمام اليابان متذيلة الترتيب دون رصيد، علماً أنّ البرتغال تملك نقطتين أيضاً وهي في المركز الرابع وستلاقي الدنمارك اليوم.

وفي المجموعة الأولى ربحت البرازيل على الأرجنتين بفارق هدفين لتحتل المركز الرابع بنقطتين.