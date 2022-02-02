ورغم تفوق الثنائي الصيني بثلاث نقاط نظيفة إلا أن الزوجي السويسري تمكن من تدارك الموقف وتعديل الأرقام، لتذهب المواجهة لشوط فاصل حسمته الصين لمصلحتها لتتصدر جولة روبن رفقة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

