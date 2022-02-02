ورغم تفوق الثنائي الصيني بثلاث نقاط نظيفة إلا أن الزوجي السويسري تمكن من تدارك الموقف وتعديل الأرقام، لتذهب المواجهة لشوط فاصل حسمته الصين لمصلحتها لتتصدر جولة روبن رفقة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
فوز الصين على سويسرا في الزوجي المختلط في رياضة الكيرلينغ
قبل الانطلاق الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، تغلبت الصين على سويسرا بسبع نقاط لست ضمن منافسات الزوجي المختلط في رياضة الكيرلينغ.
ورغم تفوق الثنائي الصيني بثلاث نقاط نظيفة إلا أن الزوجي السويسري تمكن من تدارك الموقف وتعديل الأرقام، لتذهب المواجهة لشوط فاصل حسمته الصين لمصلحتها لتتصدر جولة روبن رفقة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القناة الأولمبية