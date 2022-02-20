وعادل فريدريش مع 4 ألقاب أولمبية الرقم القياسي لمواطنه أندريه لانغه.

كما بات فريدريش رابع سائق في التاريخ بعد الأميركي بيلي فيسك (1928 و1932) وماينهارد نيمر من ألمانيا الشرقية سابقاً (1976 و1980) وأندريه لانغه (2002 و2006) يحرز ذهبية الفئة الملكة لمسابقة الزلاجات مرتين توالياً.

قال فريدريك بسعادة غامرة "نحن سعداء للغاية ونشعر بالفخر بالنتيجة، لقد فعلنا كل ما بوسعنا القيام به. قمنا بعمل رائع".

وتابع متحدثاً عن خططه المستقبلية وإمكانية تحقيق ثلاثية تاريخية في أولمبياد ميلانو-كورتينا "هدفنا هو الاستمرار لأربع سنوات أخرى، نريد أن نأخذ بضع حافلات من الأصدقاء والعائلة والجهات الراعية إلى كورتينا لإنهاء مسيرتنا معاً".

ودوّن فرديريش، في سن الـ 31 عاماً، اسمه كأفضل سائق في التاريخ مع أربع ميداليات ذهبية، وانتصاراته الـ 11 العالمية (13 بما في ذلك ألقاب الفرق)، وألقابه التسعة في التصنيف العام لكأس العالم وانتصاراته الـ 65 في السباقات.

وبعدما هيمن على الصدارة بعد الجولتين الأوليين، تقدم فريدريش وزملاؤه في الفريق تورستن مارغيس وكاندي باور وألكسندر شولر على طاقم ألماني آخر بقيادة يوهانس لوخنر وعلى كندا بقيادة جاستين كريبس.

