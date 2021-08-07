وحققت فريال (22 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-0 ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباسعلي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها "الأخوي" مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.
فريال عبد العزيز تضمن ميدالية جديدة لمصر
ضمنت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال عبد العزيز ميدالية جديدة لبلادها بعد بلوغها نصف نهائي الكوميتي، لوزن أكثر من 61 كغ اليوم السبت، ضمن أولمبياد طوكيو 2020.
وحققت فريال (22 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-0 ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباسعلي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها "الأخوي" مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.
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