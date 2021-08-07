وحققت فريال (22 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-0 ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباسعلي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها "الأخوي" مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.





