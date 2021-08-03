ففي آخر مباريات الدور ربع النهائي ضمن مسابقة كرة اليد للرجال، قدم المنتخب المصري واحداً من أقوى العروض في البطولة بشكل عام بفضل تألق مبهر من حارسه كريم هنداوي ولاعبيه يحيى الدرع ومحمد هاشم وعلي الزين ومحمد سند والأسطورة أحمد الأحمر.

استهل فراعنة اليد الشوط الأول بقوة ونجح الفراعنة في التعامل السريع والحاسم مع الدفاع الألماني القوي جداً، وكان محمد أحمد هو أول المسجلين في المباراة، وكانت هذه هي إشارة البدء لتألق كامل من الجانب المصري الذي ظل في المقدمة طوال وقت الشوط الأول.

ومع نهاية العشر دقائق الأولى وصلت النتيجة إلى 6-1 لصالح مصر، ثم استفاق المنتخب الألماني وقلص الفارق في الدقيقة 17.47 إلى هدفين فقط (9-7) ثم عاد المصريون ووسعوا الفارق بفضل التألق المذهل من جانب الحارس كريم هنداوي أحد أبرز حراس البطولة بشكل عام.

وحافظ المنتخب المصري على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول (16-12).

واستمر تفوق المنتخب المصري مع انطلاق الشوط الثاني بل وسع الفارق فوصلت النتيجة إلى 18-13 في الدقيقة 32:40 ومع انتصاف الشوط الأول كانت النتيجة 23-18.

وارتفعت وتيرة اللعب من جانب المنتخب الألماني الذي حاول بشتى الطرق تضييق الفارق إلا أن فدائية وتألق هنداوي وقدرة المصريين على التحول السريع من الدفاع للهجوم جعلت الفارق يصل أحياناً إلى ستة أهداف لصالح الفراعنة بل أن تنتهي المباراة على وقع فوز تاريخي 31-26.

وهذه المرة الأولى في تاريخ كرة اليد الإفريقية والعربية التي يتأهل فيها أي منتخب إفريقي أو عربي إلى نصف نهائي كرة اليد الأولمبية.

كما أنها المرة الأولى على صعيد الألعاب الجماعية المصرية التي يتأهل فيها أي منتخب إلى نصف النهائي في الأولمبياد منذ أولمبياد طوكيو بالذات عام 1964 عندما صعد منتخب كرة القدم المصري إلى المربع الذهبي قبل أن يحصل على المركز الرابع.