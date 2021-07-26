وبعدما فاز عيسى في دور الثمانية على الإيطالي سيموني أليسيو 6-5 مستفيداً من تقدمه في الجولة الثانية 3-1 بعدما انتهت الجولة الأولى 0-0 والثالثة لصالح منافسه 4-3، خسر في نصف النهائي أمام ماكسيم الذي يلعب تحت العلم الأولمبي الروسي 13-1 لتتوقف أحلامه عند الميدالية البرونزية.

وكان قال عيسى (23 عامًا) قد صرّح لوكالة فرانس برس بعد الفوز في ربع النهائي: "التفوق على بطل العالم ليس بالأمر السهل أبدًا وكانت المواجهة متقاربة جدًا، حاولت أن أبقى مركزًا"، مضيفًا عن مباراة نصف النهائي: "آمل أن أواصل على هذا النحو وأبلغ النهائي إن شاء الله".

وانتصرت المصرية هداية ملاك حاملة برونزية ريو 2016 على الفرنسية ماغدا فيت هينين في دور الـ16 في وزن -67 كلغ 11-10.

وجاءت نتائج الجولات 3-0 و 6-6 و 2-4، لكنها خسرت في ربع النهائي أمام البريطانية لاورين ويليامس 13-12.

وتفوقت ويليامس في الجولة الأولى 4-3 ووسع الفارق في الثانية 8-0، ورغم انتفاضة ملاك في الثالثة 9-1 إلا أنّها فشلت في الوصول لنصف النهائي.