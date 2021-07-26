وفاز عيسى في دور الثمانية على الإيطالي سيموني أليسيو 6-5 مستفيداً من تقدمه في الجولة الثانية 3-1 بعدما انتهت الجولة الأولى 0-0 والثالثة لصالح منافسه 4-3.

وقال عيسى (23 عامًا) في تصريح لوكالة فرانس برس بعد الفوز: "التفوق على بطل العالم ليس بالأمر السهل أبدًا وكانت المواجهة متقاربة جدًا، حاولت أن أبقى مركزًا"، مضيفًا عن مباراة نصف النهائي: "آمل أن أواصل على هذا النحو وأبلغ النهائي إن شاء الله".

ونجح الأردني صالح الشرباتي في الوصول إلى نصف النهائي أيضاً بفوزه على المغربي أشرف محبوبي 17-15.

وكان العرب قد ضمنوا رسمياً ميدالية جديدة في طوكيو بعد نتيجة عيسى، إذ أنه وبالتقاء صالح الشرباتي مع أشرف محبوبي في ربع نهائي المسابقة سيتأهل أحدهما إلى نصف النهائي وبالتالي نضمن وجود بطلين عربيين في نصف النهائي، وحتى في حال خسارة الشرباتي وعيسى في نصف النهائي سيتنافسان على الميدالية البرونزية.

وكان سيف عيسى وصل إلى الدور ربع النهائي لوزن -80 كلغ بعد فوزه على الأسترالي جاك مارتون 11-1.

وانتصرت المصرية هداية ملاك حاملة برونزية ريو 2016 على الفرنسية ماغدا فيت هينين في دور الـ16 في وزن -67 كلغ 11-10.

وجاءت نتائج الجولات 3-0 و 6-6 و 2-4، لكنها خسرت في ربع النهائي أمام البريطانية لاورين ويليامس 13-12.

وتفوقت ويليامس في الجولة الأولى 4-3 ووسع الفارق في الثانية 8-0، ورغم انتفاضة ملاك في الثالثة 9-1 إلا أنّها فشلت في الوصول لنصف النهائي.



كما انتصر الأردني صالح الشرباتي المصنف سادسًا عالميًا حامل لقب بطولة آسيا في التايكواندو 2021 وحامل برونزية آسياد 2018 على النروجي ريتشارد أندري أورديمان في الدور الـ16 لوزن -80 كلغ، وذلك بنتيجة 5-4 ونتائج الجولات 4-0 و 0-2 و 1-2.

وتجاوز المغربي أشرف محبوبي في الدور الـ16 لوزن -80 كلغ منافسه الإيفواري شيخ سالا سيسيه 21-11.

فيما خسرت الأردنية جوليانا الصادق في الدور الـ16 لوزن -67 كلغ لدى السيدات رغم تعادلها 9-9 مع البرازيلية ميلينا تيتنيلي، إلا أنّ الاخيرة تأهلت بالأفضلية.