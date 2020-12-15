أكدت عمدة طوكيو يوريكو كويكي الثلاثاء أنها لا ترى أي سيناريو قد يؤدي إلى إلغاء دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة حتى الصيف المقبل في البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك "تحت أي ظروف".

وحذرت كويكي من أن مصير أولمبياد طوكيو الذي كان مقرراً بداية في صيف 2020، سيكون له تأثير على الأحداث الأولمبية المستقبلية، بما في ذلك الألعاب الشتوية 2022 في بكين والألعاب الصيفية 2024 في باريس.

واستبعد منظمو الأولمبياد والمسؤولون اليابانيون أي تأخير آخر للألعاب، وهي الأولى التي يتم تأجيلها في أوقات السلم.

وأكدت كوكي أنه "لا يوجد أي سيناريو" يمكنها من خلاله التفكير في إلغاء الألعاب.

وأوضحت "ينظر مواطنو العالم إلى ألعاب طوكيو كرمز بأن البشرية ستكون قد هزمت فيروس كورونا، الأمر الذي سيؤدي إلى إقامة دورة الألعاب الشتوية في بكين ثم ألعاب باريس".

وتابعت أنه "في حال لم تبذل طوكيو قصارى جهدها لمكافحة فيروس كورونا، فماذا سيحدث في باريس في غضون أربع سنوات؟ أعتقد أنه يتعين علينا أن نجعل من ألعاب طوكيو ناجحة أولاً، وإلا فسيكون لها تأثير خطير على باريس".



