

وقال الاتحاد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "يؤمن فيفا بشدة بأن صحة جميع المشاركين في النشاطات الرياضية يجب ان تكون دائما على رأس الاولويات (...) ولذلك نرحب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية".

وأضاف الاتحاد الدولي الذي يرأسه السويسري جاني إنفانتينو أن "الفيفا سيعمل مع الهيئات المعنية لمعالجة جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بإعادة برمجة الدورة".

وأعلنت اليابان واللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء تأجيل دورة الألعاب الأولمبية على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19"، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالميا.