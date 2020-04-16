واعتبر كوتس أن المنظمين سيعوِلون على تأجيل انطلاق الأولمبياد من أجل إيجاد سبل للتخفيض من التكاليف الإضافية وأنهم سيتطلعون للقيام فقط بما هو ضروري وإلزامي. من جهة أخرى أكد مسؤول اللجنة الأولمبية الدولية أن إعادة جدولة أضخم حدث رياضي في العالم يعتبر تحديا كبيرا للمنظمين.وأن اليابان قد تجني أرباحا كبيرا بعد انتهاء أزمة وباء كورونا في ظل ركود اقتصادي عالمي متوقع.