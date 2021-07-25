المنتخب الأمريكي صاحب برونزيةِ النسخةِ الماضية في ريو، نجح في إنهاءِ الشوط الأول بخمس وعشرينَ نقطة لثماني عشرة، وبالنتيجةِ ذاتِها أنهت الولايات المتحدة الشوط َ الثاني لمصلحتها، قبل أن تعاني قليلاً في الشوط الثالث الذي انتهى بخمس ٍ وعشرين نقطة لاثنتين وعشرين.

منافسات السيدات

ولدى السيدات، تغلبت إيطاليا على منتخب ِ اللجنةِ الأولمبيةِ الروسية بثلاثةِ أشواط دون رد، لحساب مبارياتِ المجموعةِ الثانية.

الإيطاليات نجحن في إنهاءِ الشوط الأول لمصلحتهن بخمس وعشرينَ نقطة لثلاثٍ وعشرين/ ليُظهرن أفضليتهُنَ بعد ذلك في الشوط الثاني، الذي انتهى بخمس وعشرينَ لتسعَ عشرة،

قبل أن تستسلمَ لاعباتُ اللجنةِ الأولمبيةِ الروسية في الشوط الثالث، الذي انتهى بخمس وعشرينَ نقطة لأربعَ عشرة ..

