المباراة ظلت متوازنة ً في أشواطها الأربعة الأولى، عندما انتزع كلُ طرف شوطين لمصلحته، قبل أن يتمكن المنتخب الإيراني من إنهاء اللقاء لفائدته عندما حسم الشوط الفاصل بنتيجة ثلاث وعشرين نقطة مقابل إحدى وعشرين، مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المستحق على نظيره البولندي.