المباراة ظلت متوازنة ً في أشواطها الأربعة الأولى، عندما انتزع كلُ طرف شوطين لمصلحته، قبل أن يتمكن المنتخب الإيراني من إنهاء اللقاء لفائدته عندما حسم الشوط الفاصل بنتيجة ثلاث وعشرين نقطة مقابل إحدى وعشرين، مفجرا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المستحق على نظيره البولندي.
طوكيو 2020 – الكرة الطائرة: المنتخب الإيراني يحقق فوزاً مفاجئاً على بولندا
حقق المنتخب الإيراني فوزاً مفاجئا بعد تغلبه على نظيره البولندي بثلاثة أشواط لشوطين ضمن منافسات الكرةِ الطائرة للرجال، في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
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