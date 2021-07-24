المنتخبُ العربي لم يتمكن من الحفاظ ِ على تقدمه في الشوط الأول، فخسره باثنتين وعشرينَ نقطة لخمس وعشرين، لتتمكن البرازيل من إنهاء الشوط ِ الثاني بخمس وعشرينَ نقطة لعشرين، قبل أن تحسم الأمور نهائياً في الشوط الثالث، الذي انتهى بخمس ٍ وعشرين نقطة لـخمسَ عشرة.
طوكيو 2020 – الكرة الطائرة: انطلاقة قوية للمنتخب البرازيلي
دشَّن المنتخبُ البرازيلي حملة الدفاع عن ذهبيته، بفوزه على نظيرهِ التونسي بثلاثةِ أشواط ٍ نظيفة، لحساب مبارياتِ المجموعةِ الثانية ضمن منافسات الكرةِ الطائرة للرجال.
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