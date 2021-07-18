وكشف الوفد الجنوب إفريقي أن اللاعبين هما ثابيسو مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي، فيما تعود الإصابة الثالثة لمحلل الفيديو ماريو ماشا، مؤكداً أن الجميع في العزل الصحي.

وتابع في بيان "جاءت نتائج باقي الفريق سلبية مرتين ونتابع عن كثب جميع توصيات السلطات الصحية المحلية".

وقال إنه تم اختبار جميع أعضاء وفد جنوب إفريقيا بشكل يومي منذ وصولهم إلى القرية الأولمبية في العاصمة اليابانية.

كما جاءت نتيجة عضو رابع في الوفد الأولمبي لجنوب إفريقيا، مدرب منتخب سباعيات الرغبي نيل باول، إيجابية وهو في منشأة معزولة في المدينة اليابانية حيث يوجد المنتخب في معسكر تدريبي.

وفي وقت سابق الأحد، قال منظمو أولمبياد طوكيو إن نتيجة اثنين من الرياضيين المشاركين في الألعاب جاءت إيجابية بفيروس كورونا في قرية الرياضيين بعد إصابة زميل بالفريق أيضاً، مما أثار مخاوف من وجود انتشار أكبر للعدوى قبل أيام فقط من حفل الافتتاح.

ولم يحدّد المنظمون الفريق المعني بهاتين الإصابتين.