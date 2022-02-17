

وخطفت شيرباكوفا ذهبية فردي السيدات الخميس، بعدما سجّلت 255.95 نقطة في أداء رائع ضمنت به اللقب، متفوقة على زميلتها ألكسندرا تروسوفا 251.73 (فضية)، واليابانية كاوري ساكاموتو 233.13 (برونزية).



وسجلت فالييفا 224.09 نقطة وحلّت في المركز الرابع، بعدما سقطت مرات عدة خلال أدائها في المنافسات التي سمح لها المشاركة بها رغم ثبوت إيجابية فحص منشطات خضعت له في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي.