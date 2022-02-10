

وأوضحت نجمة التزلج الألبي أنها تفكر في التخلي عن الدفاع عن لقبها في التزلج المتعرج العملاق، بعد أن فشلت في المنافسة على لقبين متتاليين لأول مرة منذ عام ألفين وأحد عشر، تمثلا في التزلج المتعرج والتعرج الطويل لتشير المتحدثة باسم فريق الولايات المتحدة الأميركية، إلى إمكانية انسحاب شيفرين من ثالث منافساتها في جدول المسابقات، ما يثير الشكوك حول مصير بقية استحقاقاتها في الألعاب.