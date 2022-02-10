وأوضحت نجمة التزلج الألبي أنها تفكر في التخلي عن الدفاع عن لقبها في التزلج المتعرج العملاق، بعد أن فشلت في المنافسة على لقبين متتاليين لأول مرة منذ عام ألفين وأحد عشر، تمثلا في التزلج المتعرج والتعرج الطويل لتشير المتحدثة باسم فريق الولايات المتحدة الأميركية، إلى إمكانية انسحاب شيفرين من ثالث منافساتها في جدول المسابقات، ما يثير الشكوك حول مصير بقية استحقاقاتها في الألعاب.
شكوك بشأن مشاركة الأميركية شيفرين في بقية منافسات الأولمبياد الشتوي
قالت المتحدثة باسم فريق الولايات المتحدة الأميركية لمنافسات التزلج المتعرج العملاق إن حاملة اللقب ميكايلا شيفرين قد تنسحب من المسابقة.
تقارير إخبارية الولايات المتحدة الأميركية القناة الأولمبية ميكايلا شيفرين