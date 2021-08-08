عزف النشيد الأولمبي مع إنزال راية اللجنة الأولمبية.

هذه المرة الأبطال يكرمون المتطوعين ويقدمون الورود لعدد منهم بالنيابة حوالي 80 ألف متطوع.

تتويج أبطال وبطلات سباق الماراثون.

النشيد الوطني اليوناني ورفع علم البلاد تذكيرا بمهد الألعاب الأولمبية

التقاط الصور التذاكرية من قبل الرياضيين وإشعال الحلقات الأولمبية الخمس

مرور حملة الأعلام وبعثات رياضيين مشاركين في الأولمبياد.

بدء المراسم الرسمية لحفل الختام بوصول ولي عهد اليابان الأمير أكيشينو وعزف النشيد الياباني

وخلال الحفل، ستتلقى رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو العلم الأولمبي من حاكمة طوكيو يوريكو كويكي عبر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ.

وستنطفئ الشعلة الأولمبية التي أوقدتها لاعبة كرة المضرب ناومي أوساكا في نهاية الحفل، بعد ألعاب انطلقت يوم الثالث والعشرين من تموز/يوليو الماضي وتأجلت نحو سنة من العام 2020 بسبب "كوفيد-19".



بدأ عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لطوكيو (11,00 ت غ) حفل ختام الألعاب، وعملية تسليم الراية الأولمبية إلى آن هيدالغو رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف الألعاب المقبلة في العام 2024.

وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت عاماً بسبب فيروس كورونا.