سيف حقق الانتصار بمجموع الجولات لاثلاث بواقع 12-4.

وكان عيسى بطل إفريقيا لعام 2021 خسر في نصف النهائي أمام المصنف أول عالميًا الروسي ماكسيم خرامتشوف المشارك تحت عالم محايد، بعد أن أطاح بالإيطالي سيموني أليسيو بطل العالم 2019 من ربع النهائي.