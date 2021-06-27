وتمتلك سيرينا تاريخاً رائعاً ومميزاً على الصعيد الأولمبي إذ سبق لها الفوز بأربع ميداليات ذهبية في الدورات السابقة بدأتها بالتتويج بذهبية الزوجي في أولمبياد سيدني 2000 وذهبية الزوجي في أولمبياد بكين 2008 ثم ذهبيتي الزوجي والفردي في أولمبياد لندن 2012.

🎾 الأمريكية 🇺🇸 المخضرمة سيرينا ويليامس @serenawilliams تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو @Tokyo2020 هذا الصيف pic.twitter.com/JoNRqlKdvS — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 27, 2021

وقالت اللاعبة البالغة 39 عاماً"لست مدرجة على القائمة الأولمبية، في مطلق الاحوال على حد علمي.. وفي حال كنت، فلا ينبغي أن أكون".

وتابعت "هناك العديد من الأسباب التي دفعتني لاتخاذ هذا القرار بشأن الألعاب الأولمبية. لا أريد التحدث عنها اليوم وربما في فرصة أخرى. أنا آسفة".

وأردفت عن غيابها عن الألعاب الاولمبية التي حققت فيها نجاحات باهرة "لم أفكر بالأمر. في الماضي، مررت بفترات رائعة في الألعاب الاولمبية. ولكني لم أفكر حقيقة بالأمر وأريد المتابعة على المنوال ذاته".

وتأمل سيرينا التي ستحتفل بعيد ميلادها الاربعين في أيلول/سبتمبر المقبل، في الفوز بلقب ويمبلدون للمرة الثامنة في مسيرتها ومعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في "غراند سلام" والمسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت مع 24 لقباً كبيراً.

وفي مسعاها لتحقيق حلمها، فشلت سيرينا أربع مرات في المباراة النهائية، وتحديداً في ويمبلدون 2018 و2019 والولايات المتحدة المفتوحة 2018 و2019، منذ لقبها الكبير الأخير في استراليا 2017.

