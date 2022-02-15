الفريق الكندي المكون من إيفاني بلوندين، فاليري مالتايس، وإيزابيل ويدمان، أنهين السباق في زمن قدره دقيقتان و ثلاث وخمسون ثانية و أربعة وأربعون جزءاً بالمئة من الثانية، ليعتلين منصة التتويج ويهدين بلادهن أول ذهبية أولمبية في هذه المنافسة هذا واحتلت سيدات اليابان المركز الثاني، فيما جاءت سيدات هولندا في المركز الثالث.
سيدات كندا يفزن بذهبية منافسات التزلج السريع للفرق
توجت سيدات كندا بذهبية منافسات التزلج السريع للفرق، لتسجلن رقماً أولمبياً قياسياً جديد، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بيجين 2022 اليوم الأربعاء.
الفريق الكندي المكون من إيفاني بلوندين، فاليري مالتايس، وإيزابيل ويدمان، أنهين السباق في زمن قدره دقيقتان و ثلاث وخمسون ثانية و أربعة وأربعون جزءاً بالمئة من الثانية، ليعتلين منصة التتويج ويهدين بلادهن أول ذهبية أولمبية في هذه المنافسة هذا واحتلت سيدات اليابان المركز الثاني، فيما جاءت سيدات هولندا في المركز الثالث.
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