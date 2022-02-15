الفريق الكندي المكون من إيفاني بلوندين، فاليري مالتايس، وإيزابيل ويدمان، أنهين السباق في زمن قدره دقيقتان و ثلاث وخمسون ثانية و أربعة وأربعون جزءاً بالمئة من الثانية، ليعتلين منصة التتويج ويهدين بلادهن أول ذهبية أولمبية في هذه المنافسة هذا واحتلت سيدات اليابان المركز الثاني، فيما جاءت سيدات هولندا في المركز الثالث.

