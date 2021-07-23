ويبدو أنّ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 ستشهد إثارة حقيقية، وأرقاماً جديدة خاصة وأنّ الرقم القياسي الجديد أتى حتى قبل حفل الافتتاح المقرر اليوم الجمعة.

ونجحت البطلة آن سان وثلاث غيرها في كسر الرقم الذي كان بحوزة الأوكرانية لينا هيراسمينكو (673) سنة 1996 وذلك خلال جولة تصنيف السهام الـ 72 للسيدات اليوم الجمعة.

وسجلت سان 680 نقطة من أصل 720 محتملة في جولة الترتيب في مضمار حديقة يوميه نو شيما للرماية، إذ أطلق الرماة 72 سهماً، 36 في كل شوط.

واحتلت الكورية الجنوبية جانغ مين هي المركز الثاني (677) ومواطنتها ضاحبة الرقم القياسي العالمي كانغ شاي يونغ المركز الثالث (675)، كما حطمت الرقم القياسي السابق أيضاً المكسيكية أليخاندرا فالنسيا (674).

وشهد حدث الفريق، الذي يأتي وفقاً لمجموع النتائج لرماة السهام الثلاثة من كل بلد، رقمًا قياسياً أولمبياً جديداً سجلته كوريا الجنوبية 2032 نقطة.