وبعد اختتام دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو ألفين وعشرين كانت هناك ردود فعل متباينة من الشارع الياباني حول الحدث
رئيس الوزراء الياباني يشكر شعبه بعد اختتام الأولمبياد
قدم رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا شكره للشعب لمساهمته في إنجاح دورة الألعاب الأولمبية رغم معاناة البلاد من جائحة كورونا، مبدياً سعادته بالتنظيم المثالي رغم المصاعب الكبيرة في سبيل تحقيق ذلك.
وبعد اختتام دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو ألفين وعشرين كانت هناك ردود فعل متباينة من الشارع الياباني حول الحدث
أولمبياد طوكيو القناة الأولمبية