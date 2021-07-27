كما أكد حسين المسلم أنه حث السباح التونسي أسامة الملولي على التراجع عن الانسحاب من أولمبياد طوكيو لكتابة تاريخ جديد له وللعرب في الألعاب الأولمبية.
رئيس الاتحاد الدولي للسباحة يثني على إنجاز الحفناوي
أكد حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة أن فوز السباح التونسي أحمد الحفناوي بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو يؤكد أن السباحة وجميع الرياضات تصلح للرياضيين العرب. وفي مقابلة خاصة مع beIN SPORTS دعا المسلم إلى تغيير التفكير التقليدي لدى القيادات الرياضية في الدول العربية.
كما أكد حسين المسلم أنه حث السباح التونسي أسامة الملولي على التراجع عن الانسحاب من أولمبياد طوكيو لكتابة تاريخ جديد له وللعرب في الألعاب الأولمبية.
تقارير إخبارية أسامة الملولي طوكيو 2020 حسين المسلم أحمد الحفناوي