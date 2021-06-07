مبدياً عزمَه على تخفيضِ نفقات الاتحاد الدولي للسباحة بنسبة خمسين في المائة، وملوحاً بإمكانيةِ نقل مقرِّ الاتحاد الدولي للسباحة من سويسرا إلى بلد آخر .

اللقاء تتابعونه كاملاً اليوم الإثنين على الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

ارتفاع نسبة مؤيدي أولمبياد طوكيو

من جهة أخرى أظهر استطلاع جديد للرأي أن نصف اليابانيين يؤيدون إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف ما يشير إلى أن التأييدَ يرتفع قبل سبعة أسابيع من حفل الافتتاح.



صحيفة يوميوري شيمبون اليومية أجرت الاستطلاع الذي أظهر أنّ خمسين في المائة من المشاركين يرغبون في استضافة بلادهم للحدث العالمي مقابل معارضة ثمانية وأربعين في المئة مما يدل على ارتفاع في عدد المؤيدين قبل أسابيع من انطلاقة الحدث بعد أن كانت الاستطلاعاتُ أظهرت في الفترة الماضية أن الغالبية العظمى يعارضون إقامة َ الألعاب.

