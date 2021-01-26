وذكر ماسيغليا قبل اجتماع تنفيذيةِ اللجنة الأولمبية الدولية، أن الرياضيينَ الذين لن يتلقوا اللَقاح قد يواجهونَ احتمالَ الخضوع ِ للحجر الصحي لأسبوعين، إضافة ً لضرورةِ إجراءِ الاختبار مرتين في الصباح والمساء، وشدد ماسيغليا على ضرورة تلقي الرياضيين للَقاح، رابطاً ذلك بمصير ِ إقامةِ الألعاب الأولمبية، حتى يكون بوسع الدولةِ المستضيفةِ للحدث أن تُسيّرَ البطولة في ظروفٍ مثالية.