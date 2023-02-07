وفي مقابلة إذاعية عارضت إيدالغو مشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية في ظل استمرارِ الحرب في أوكرانيا معلقةً: "لن نستعرضَ رياضيي دولةٍ تهاجم دولة أخرى ونتظاهر بأن الأمرَ غيرُ موجود".

هذا واعتبرت إيدالغو أنه لا وجودَ للعلم المحايد في الواقع مستثنية ً بذلك الروس المنشقين الذي يريدون اللعب تحت علمِ اللاجئين يأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الشهرَ الماضي أن عودةَ الرياضيين الروس للمشاركة في أولمبياد باريس تجب دراستُها بشكل أكبر وأنه لا ينبغي منعُ أيِّ رياضي من المنافسة بسبب جواز سفره فقط.

