ووثبت روخاس 15.67 متراً في محاولتها السادسة الأخيرة، لتتخطى الرقم العالمي المسجّل باسم الأوكرانية إينيسّا كرافيتش (15.50 متراً) عام 1995.

ونالت البرتغالية باتريسيا مامونا الفضية (15.01 م) والإسبانية آنا بيليتيرو (14.87 م) البرونزية.

وقالت روخاس بعد الفوز "أنا لا أجد الكلمات، لا يمكنني أن أصف الشعور في الوقت الراهن. ذهبية أولمبية مع رقم أولمبي ورقم عالمي...يا للهول! هذه أمسية مذهلة".

وتابعت "كنت أتطلع لذلك، كنت أدرك أن قدماي ستخدمانني اليوم. أخفقت قليلًا في الجانب الفني ولكن كان عليّ أن أقدم كل ما لدي في الوثبة الhخيرة وهذا ما حصل".

