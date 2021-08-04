المصارع الإيراني تفوق في النزال النهائي على الأوكراني بارفيز ناسيبوف الذي اكتفى بالميدالية الفضية بعدما خسر بنقطة مقابل تسع، ليظفر كرائي باللقب الأولمبي.
ذهبية لإيران في المصارعة اليونانية الرومانية
توّج الإيراني محمد رضا كرائي بذهبية وزن 67 كيلوغراما في المصارعة اليونانية الرومانية الأربعاء في أولمبياد طوكيو 2020.
المصارع الإيراني تفوق في النزال النهائي على الأوكراني بارفيز ناسيبوف الذي اكتفى بالميدالية الفضية بعدما خسر بنقطة مقابل تسع، ليظفر كرائي باللقب الأولمبي.
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية