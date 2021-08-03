ورفع البطل الأوزبكي ما مجموعه 430 كيلوغراما ما بين مسابقتي الخطف والنتر محققا رقما أولمبيا جديدا لينال الذهب متفوقا بفارق 7 كيلوغرامات على الأرميني سيمون مارتيروسيان الذي نال الميدالية الفضية، فيما اكتفى اللاتفي أرتورز بليسنيكس بالميدالية البرونزية.
ذهبية لأوزباكستان في رفع الأثقال
فاز الأوزبكي أكبر دجورايف بذهبية وزن 109 كيلوغرامات ضمن منافسات رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2020.
ورفع البطل الأوزبكي ما مجموعه 430 كيلوغراما ما بين مسابقتي الخطف والنتر محققا رقما أولمبيا جديدا لينال الذهب متفوقا بفارق 7 كيلوغرامات على الأرميني سيمون مارتيروسيان الذي نال الميدالية الفضية، فيما اكتفى اللاتفي أرتورز بليسنيكس بالميدالية البرونزية.
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية