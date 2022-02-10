وكرّست ألمانيا سيطرتها على رياضة الزلاجات بإحرازها الذهبيات الأربع في ألعاب بيجين 2022، فيما أضافت غايسنبرغر على الصعيد الشخصي ذهبية التتابع المختلط إلى ذهبية الفردي التي أحرزتها الثلاثاء.

ورفعت ابنة الـ34 عاماً رصيدها الأولمبي إلى ست ذهبيات (الفردي والتتابع في كل من نسخ 2014 و2018 و2022) إضافة إلى برونزية أحرزتها عام 2010، ليصبح رصيدها الإجمالي سبع ميداليات.

وتوّج الرباعي الألماني بالذهبية الخميس بعدما سجل ما مجموعه 3:03.406 دقائق، متقدماً فقط بفارق 0.080 ثانية على الرباعي النمساوي الذي نال الفضية، فيما جاء الفريق اللاتفي ثالثاً بفارق 0.948 ثانية.