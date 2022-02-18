

وتعتبر الصينية المولودة في الولايات المتحدة إحدى نجوم الألعاب الشتوية في بكين، وأضافت المعدن الأصفر إلى ذهبية الهوائي الكبير وفضية سلوب ستايل ضمن التزلج الحرّ.



وحققت غو (18 عامًا) المركز الأول في المحاولة الاولى برصيد 93.25 نقطة قبل أن توسع تقدمها مع نتيجة 95.25 في الثانية.

وحسمت اللقب قبل المحاولة الثالثة والأخيرة واحتفلت مع مدربيها عند القمة قبل نزولها حيث قامت في محاولتها الأخيرة بنزلة احتفالية.



وقالت غو، المولودة في كاليفورنيا من أم صينية ووالد أميركي: "كنت متأثرة جدًا في القمة، لذا اخترت أن أقوم بنزلة احتفالية لأنني شعرت للمرة الأولى أني استحقيتها فعلاً، كانت نهاية جميلة لهذه الرحلة في الأولمبياد".



حصدت الكندية كايسي شارب المركز الثاني (90.75) فيما حلت مواطنتها راشيل كاركر ثالثة (87.75).



وتابعت غو، عارضة الأزياء وسفيرة العديد من العلامات التجارية الفاخرة: "هناك مشاعر فائضة تجاه هذا الإحساس العميق بالامتنان والتصميم، كل ما فعلناه على مر السنين يتحقق الآن".



وأصبحت غو التي نقلت ولاءها الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين في 2019 أول رياضي أو رياضية تحقق ثلاث ميداليات في ثلاث فئات مخلفة في التزلج الحر في الألعاب الشتوية.